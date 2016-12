BORSA USA, indici in calo dopo trimestrali e fiducia consumatori

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in deciso calo dopo che le trimestrali di Bank of America, Citigroup e General Electric hanno mostrato ricavi deludenti e dopo che l'indice sulla fiducia dei consumatori Usa ha evidenziato un peggioramento.

General Electric (GE.N: Quotazione), Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Citigroup (C.N: Quotazione) hanno infatti archiviato il secondo trimestre con utili sopra le attese, ma i ricavi sono scesi rispetto a un anno fa, scatenando le vendite sui titoli.

GE cede oltre il 3%, Bofa oltre il 7% e Citigroup circa il 4%.

L'indice sulla fiducia dei consumatori è sceso al livello più basso degli ultimi undici mesi, mentre i prezzi al consumo sono calati per il terzo mese consecutivo a giugno, sollevando i timori per una possibile deflazione.

Intorno alle 17,00 italiane il Dow Jones .DJI cede l'1,42%, lo Standard & Poor's 500 Index .SPX lascia sul terreno l'1,57%, mentre il Nasdaq .IXIC perde l'1,67%.

In particolare, GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) cede quasi il 5% dopo aver annunciato ieri i risultati del secondo trimestre, che hanno mostrato utili sotto le attese per la prima volta in due anni.