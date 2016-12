Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa sono in lieve rialzo a Wall Street, preannunciando un avvio di seduta cautamente positivo della Borsa americana.

L'agenda prevede per le 14,30 italiane l'aggiornamento da parte del ministero del Lavoro di Washington sull'indice dei prezzi al consumo (Cpi) a giugno, atteso esattamente in linea rispetto a maggio e in aumento dell'1,2% sul giugno 2009.