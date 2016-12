BORSA USA in ribasso su timori deflazione dopo dati macro

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Wall Street procede al ribasso negli scambi pomeridiani sotto il peso dei deboli dati macroeconomici che metteno in ombra i solidi risultati di uno degli istituti più rappresentivi del settore bancario americano, JP Morgan (JPM.N: Quotazione ).

L'inatteso calo dell'attività produttiva e la flessione per il terzo mese consecutivo dei prezzi alla produzione sollevano i timori di una possibile deflazione e raffreddano l'entusiamo del mercato per le prime positive trimestrali aziendali grazie alle quali l'azionario Usa ha recuperato terreno dai minimi di inizio luglio.

Jim Awad, managing director di Zephyr Management, a New York, dice che i dati macro hanno confermato il lento passo del recupero dell'ecomomia "innescando timori che dopo gli stimoli, l'economia sta arrancando in termini di recupero".

Jp Morgan, componente del Dow, cede lo 0,4% nonostante gli utili del secondo trimestre abbiano superato le stime e le riserve per le perdite su crediti siano diminuite di 1,5 miliardi. Gli analisti sottolineano tuttavia che la gran parte dei guadagni dell'istituto provengono da aree che non saranno una fonte stabile di reddito in futuro.

Sulla scia di Jp Morgan sono in calo anche gli altri bancari, come Citigroup (C.N: Quotazione) (-1,9%) e Bank of America (BAC.N: Quotazione) (-2,9%) che si erano mossi in rialzo negli scambi del preborsa e in attesa delle trimestrali che saranno annunciate domani.