Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

* JP MORGAN (JPM.N: Quotazione) ha chuso il secondo trimestre con utili in rialzo e sopra le attese dopo aver ridotto gli accantonamenti per perdite su crediti. La banca ha registrato un utile netto di 1,09 dollari per azione, contro 28 cent per azione dello stesso periodo dell'anno precedente. Il titolo della banca, numero due degli Usa per asset, è in rialzo nel preborsa trascinando anche BANK of AMERICA (BAC.N: Quotazione) e CITIGROUP (C.N: Quotazione) Continua...