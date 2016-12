Wall Street - Stocks to watch del 14 luglio

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio sostenuto a Wall Street, grazie ai risultati sopra alle attese di Intel (INTC.O: Quotazione ).

Ieri Wall Street è salita per la sesta seduta consecutiva dopo che i risultati di Alcoa (AA.N: Quotazione ), il giorno prima, avevano fatto intendere che la stagione delle trimestrali sarebbe stata positiva.

I riflettori degli investitori sono puntati sui trimestri di alcuni big in settimana, come Jp Morgan KPM.N giovedì e Bank of America (BAC.N: Quotazione), Citigroup (C.N: Quotazione) e General Electric GE.N> venerdì.