BORSA USA, indici tonici su trimestrali sopra attese

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - Wall Street è in rialzo dopo qualche ora dall'avvio, sostenuta da un clima particolarmente positivo intorno alla pubblicazione delle trimestrali di alcuni protagonisti dell'economia americana e globale.

Intel (INTC.O: Quotazione), che annuncia i risultati dopo la chiusura, è in rialzo dell'1,5%. Sale dell'1,7% invece General Electric, che riferirà sul proprio trimestre nei prossimi giorni. Ma alcuni analisti avvisano che lo slancio potrebbe esaurirsi perché i volumi continuano a calare. Scott Fullman, direttore della strategia d'investimenti sui derivati a WJB Capital Group ha detto che i volumi al New York Stock Exchange hanno toccato ieri i minimi di sei mesi, un possibile segnale di cautela. La quotazione Usa di Bp (BP.N: Quotazione) cede quasi il 2% in una delle giornate cruciali per capire se sarà possibile fermare la fuoriuscita di greggio dalla piattaforma affondata nel Golfo del Messico.