Wall Street - Stocks to watch del 13 luglio

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street appaiono nettamente positivi, lasciando presagire un avvio di seduta tonico per l'azionario 'made in Usa', che si prepara a entrare nel vivo della stagione delle trimestrali.

* Wells Fargo ha tagliato le proprie stime degli utili di GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) da 3,02 a 1,65 dollari per azione per il trimestre e da 19,72 a 18,35 dollari per azione per l'anno. Taglio anche sulle stime degli utili di MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione), da 0,56 a 0,39 dollari per il trimestre e del 5% a 3,13 dollari per l'anno.