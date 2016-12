BORSA USA in calo, timori situazione globale pesano su sentiment

NEW YORK, 12 luglio (Reuters) - Dopo una mattinata altalenante, gli indici di Wall Street viaggiano sotto la parità nei primi scambi del pomeriggio.

Il mercato americano, appesantito dai deboli dati cinesi del weekend sulla domanda di materie prime e dai timori attorno ai problemi sul debito dei paesi europei, attende l'avvio della stagione delle trimestrali che partirà stasera, a borsa chiusa, con i conti di Alcoa (AA.N: Quotazione).

Tra gli altri, sono attesi in settimana i dati sul secondo trimestre di Intel (INTC.O: Quotazione), JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione) e General Electric (GE.N: Quotazione).

"Ho la sensazione che molti investitori siano nervosi. C'è incertezza. Nessuno sa veramente cosa aspettarsi" da queste trimestrali, dice Paul Brigandi, trader a Direxion Funds di New York.

L'azionario statunitense era partito in rialzo oggi sulla scia del rally dei tecnologici e delle ultime notizie in tema di M&A ma nei successivi scambi gli indici hanno azzerato i guadagni per portarsi in terreno negativo.

In tema di fusioni, Hewitt Associates HEW.N sale di oltre il 30% dopo che Aon Corp (AON.N: Quotazione) ha annunciato che acquisterà la società per 4,9 miliardi di dollari in contanti e azioni per formare un colosso mondiale nelle risorse umane.

Balza del 41% circa Playboy Enterprises PLA.N dopo che Hugh Hefner ha proposto di delistare la compagnia una volta che avrà acquistato tutte le azioni che ancora non possiede a 5,50 dollari in cash.

Le azioni del gruppo petrolifero britannico BP quotate a New York (BP.N: Quotazione) salgono del 7,6% sostenute da indiscrezioni del weekend circa una possibile cessione di asset per ripagare i danni della falla petrolifera nel Golfo de Messico e dalle speranze legate al nuovo sistema ideato per catturare il greggio che ancora fuoriesce dal pozzo sottomarino.