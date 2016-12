Wall Street - Stocks to watch dell'8 luglio, ore 14,40

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street abbandonano il terreno negativo della mattina europea e poi consolidano il rialzo: li aiutano prima le vendite di alcuni importanti retailer superiori alle previsioni in giugno, poi i dati sulla disoccupazione, con richieste di sussidio scese più del previsto nella settimana.

I titoli in evidenza:

* Secondo quanto scrive il New York Times, le associazioni per la difesa dei diritti umani hanno messo nel mirino TRANSOCEAN (RIG.N: Quotazione) dopo che la società petrolifera ha concluso accordi in Myanmar.