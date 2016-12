BORSA USA conferma rialzi con titoli energetici, bancari

Concorrenti di State Street come Northern Trust (NTRS.O: Quotazione) e Bank of New York Mellon (BK.N: Quotazione) guadagnano il 5% circa. JP Morgan (JPM.N: Quotazione) sale del 2,5% così come Morgan Stanley (MS.N: Quotazione), Bank of America (BAC.N: Quotazione) guadagna il 2,2%.