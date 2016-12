Wall Street - Stocks to watch del 2 luglio

NEW YORK, 2 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi indicando un avvio di seduta sostanzialmente stabile dopo quattro giorni di ribassi.

Il focus del mercato oggi è sul dato mensile degli occupati non agricoli di giugno, attesi per le 14,30 italiane. Le stime sono di un calo di 110.000 posti di lavoro, dopo la crescita di maggio, in un contesto che dovrebbe risentire della fine dei contratti di lavoro temporaneo anche se le assunzioni del settore privato mostrano segni di ripresa, secondo un sondaggio Reuters.