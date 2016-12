Wall Street - Stocks to watch del 1 luglio

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono al ribasso lasciando presagire un avvio in calo della borsa americana.

All'indomani della fine del peggior trimestre di Wall Street dal collasso di Lehman, sui mercati pesa il nervosismo per la ripresa economica globale alimentato dall'ultimo Pmi cinese che mostra un rallentantamento della crescita del settore manifatturiero. Preoccupa anche il possibile downgrade sulla Spagna da parte di Moody's.

Le attese oggi sono incentrate sui dati settimanali del mercato del lavoro americano ma l'agenda macro include anche l'Ism manifatturiero di giugno e i numeri sulle vendite immobiliari in corso per il mese di maggio. Da segnalare, inoltre, i dati sulle vendite di auto. Sul fronte corporate l'unica trimestrale in programma oggi tra le società dell'S&P 500 è quella di Constellation Brands (STZ.N: Quotazione).