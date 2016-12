BORSA USA debole con materie prime, energia in mercato cauto

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - Si indebolisce Wall Street dopo un avvio discreto, con titoli delle materie prime ed energetici sotto pressione a causa della flessione delle quotazioni del petrolio.

Non riescono a risollevare l'umore dei mercati, cauti sullo stato dell'economia, i dati migliori delle attese sulla spesa per consumi, in aumento dello 0,2% a maggio negli Usa.