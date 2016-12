BORSA USA poco mossa, bene banche, balza Oracle

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa a metà giornata dopo dati macro contrastanti.

Guadagnano terreno i finanziari dopo un accordo sulla riforma dei regolamenti finanziari che deve però ancora ottenere il via libera delle due camere del congresso Usa prima di poter diventare legge. Ne traggono giovamento i titoli bancari, con JPMorgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione) in rialzo dell'1,7% e l'indice delle banche KBW a +1,9%.