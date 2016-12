Wall Street - Stocks to watch del 25 giugno

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono marginalmente al rialzo mentre il mercato digerisce lo storico accordo raggiunto per la riforma dei regolamenti finanziari.

Cautela in attesa dei dati macro del primo pomeriggio: il dipartimento del Commercio pubblica la terza e ultima lettura del Pil del primo trimestre e il calendario prevede anche il dato finale sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per il mese di giugno.

La commissione congiunta Senato-Camera del Parlamento Usa ha approvato il testo che riscrive i regolamenti finanziari degli Stati Uniti. Il documento prevede limiti più severi per le banche nelle attività di trading e di investimento più a rischio, ma consente piccoli investimenti nel private equity e in hedge fund. La riforma deve ancora ottenere l'approvazione delle due camere prima che il presidente Barack Obama possa ratificarla.

I titoli in evidenza oggi:

* Dopo l'accordo sulla regolamentazione finanziaria BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione ) nel preborsa sale del 2,1%, JP MORGAN CHASE (JPM.N: Quotazione ) dell'1,7%, GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione ) dell'1,6%.

* Attenzione puntata sui tecnologici dopo che ORACLE ORCL.O ha annunciato un utile trimestrale più forte delle attese degli analisti e un balzo del 14% delle vendite di nuovi software, indicando che la ripresa delle spese per tecnologia è in atto. Il titolo quotato a Francoforte (ORCL.F: Quotazione ) sale di oltre il 3%.

* H&R BLOCK (HRB.N: Quotazione), il maggior gruppo Usa per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi, ha chiuso il trimestre con profitti sopra le aspettative, in parte aiutati da minori spese operative, ma non ha fornito una guidance. Continua...