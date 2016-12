BORSA USA negativa sopra minimi, attesa comunicato Fed

MILANO, 23 giugno (Reuters) - Gli indici azionari a Wall Street sono negativi dopo la nuova delusione dal mercato immobiliare. La borsa Usa recupera comunque rispetto ai minimi di seduta, con gli investitori in attesa delle dichiarazioni della Federal Reserve al termine della riunione della commissione sui tassi.

Pesano sugli indici anche i cali dei titoli del comparto energetico, tra cui Chevron (CVX.N: Quotazione ) che perde l'1,8%, in una giornata che vede un calo consistente del prezzo del greggio.

I dati sulle vendite di nuove case, in calo di oltre il 30% a minimi record, abbatte i prezzi degli Etf immobiliari (XHB.P: Quotazione ) fino al minimo di oltre quattro mesi. Al crollo delle vendite ha contribuito l'eliminazione di un incentivo fiscale.

Secodno Kim Caughey, senior equity research analyst di Fort Pitt Capital Group a Pittsburgh, il mercato ha reagito eccessivamente. "Non credo che ci sia da sorprendersi che quando si elimina un incentivo da 8.000 dollari per l'acquisto di una casa, con la disoccupazione sopra al 9%, le vendite di case calino e di molto", dice Caughey. "Tutti vorremmo una ripresa con la classica forma a 'V'. Non credo che accadrà".