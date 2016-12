Wall Street - Stocks to watch del 23 giugno

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono ampiamente positivi, a segnalare un possibile rimbalzo rispetto alla seduta di ieri, chiusa in calo sulla delusione per l'andamento delle vendite di case esistenti e per il diffondersi di dubbi circa le reali intenzioni di Pechino riguardo alla flessibilità del cambio del renminbi.