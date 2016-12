Wall Street - Stocks to watch del 17 giugno

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo pensare ad un avvio di seduta in rialzo.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici. Il calendario è particolarmente fitto.

Innanzitutto, i prezzi al consumo di maggio, visti in calo dello 0,2% congiunturale e in rialzo del 2% su anno, con una componente core stimata, rispettivamente, in crescita dello 0,1% e dello 0,9%. In agenda anche i salari reali di maggio, previsti in aumento dello 0,3%, il deficit corrente del primo trimestre, che dovrebbe salire a 120,7 miliardi di dollari, le richieste setimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate in calo a 450.000 unità, e l'indice della Fed di Filadelfia di giugno, visto scendere a 20,9.

Attorno alle 13,05 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc2 sale di 4,50 punti (+0,41%), il derivato sul Nasdaq NDc2 avanza di 5 punti (+0,26%) e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc2 guadagna 33 punti (+0,32%).

I titoli in evidenza oggi:

* BP (BP.N: Quotazione) vola a Londra dopo l'accordo con il governo Obama per la costituzione di un fondo per il rimborso dei danni causati dalla fuoriuscita di greggio nel Golfo del Messico.

* DUKE REALTY CORP (DRE.N: Quotazione) ha perso il 5,3% nelle contrattazioni di after-hours dopo aver annunciato un'offerta di 23 milioni di azioni per finanziare l'acquisizione della quota non in suo possesso in Dugan Realty.