BORSA USA incerta, giù FedEx e Nokia, ok Apple su ordini iPhone

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono la seduta all'insegna dell'incertezza, oscillando attorno alla parità.

I warning di Federal Express (FDX.N: Quotazione ) (-3% circa) sugli utili 2011, conseguenza di un incremento dei costi, e del produttore di cellulari Nokia (NOK.N: Quotazione ) (oltre -10%) su quest'anno frenano il listino di New York.

Il Nadsaq beneficia della corsa di Apple (AAPL.O: Quotazione), in rialzo di circa due punti percentuali dopo che AT&T (T.N: Quotazione) (poco mossa) ha annunciato la sospensione dei pre-ordini di iPhone 4 per via della necessità di smaltire quelli accumulati.