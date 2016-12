Wall Street - Stocks to watch del 16 giugno

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - I futures della borsa Usa segnalano un avvio cedente, dopo che in un generale contesto meno ostile al rischio ieri l'indice S&P 500 .SPX era tornato in positivo da inizio 2010, superando la media mobile a 200 giorni per la prima volta.

Il mercato europeo ha progressivamente perso fiato, insieme all'euro, dopo una mattina iniziata con il benchmark azionario mondiale MSCI ai massimi da un mese .MIWD00000PUS. I timori sulla Spagna hanno portato a un record lo spread dei titoli iberici decennali con il Bund.

Nell'agenda corporate di oggi in Usa solo una importante componente dell'indice S&P500, Fedex (FDX.N: Quotazione) mentre sul fronte macroeconomico ci sono dati immobiliari - tra cui l'apertura dei nuovi cantieri a maggio - Ppi e produzione industriale a maggio. Nella sera e notte italiana parlano banchieri della Fed e l'europeo Bini Smaghi in Usa.

La Fed, dicono gli osservatori, potrebbe emergere con poteri quasi intatti dalla riforma finanziaria che, nella versione coerente Camera-Senato, potrebbe essere presentata il 24 giugno.

Alle 13 italiane il derivato sull'indice S&P 500 SPc2 settembre cede quasi mezzo punto percentuale, quello sul Nasdaq NDc2 e il futures Dow Jones DJc2 perdono 0,3% circa.

Tra i titoli in evidenza: *ENERGETICI da guardare, dopo che ieri il presidente Obama ha prospettato un futuro energetico meno dipendente dal petrolio. Oggi l'amministrazione formulerà le sue richieste miliardarie di risarcimento per la catastrofe della piattaforma BP (BP.N: Quotazione). BANK OF AMERICA-ML (BAC.N: Quotazione) ha chiesto ai suoi trader di non fare contratti di greggio con BP che si estendano oltre il giugno 2011, dice una fonte a conoscenza del dossier.

*FBR avvia la copertura di JP MORGAN (JPM.N: Quotazione) con "outperform" e 45 dollari di target. La banca, si legge in una nota "dovrebbe essere capace di rafforzare il suo patrimonio organicamente a ritmo più veloce dei comparabili data la sua capacità di creare redditività".

*FALLIMENTO LEHMAN LEHMQ.PK, migliaia di creditori della banca in Europa - per 22 miliardi di dollari - si vedranno offerto un pagamento cash in tempi anticipati in cambio di una somma inferiore al rimborso. Lo ha detto Pricewaterhouse Coopers, che è incaricata di seguire le attività europee della banca. Si auspica un accordo con la maggior parte dei creditori entro fine anno e pagamenti entro il 2011.