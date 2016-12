Wall Street - Stocks to watch del 15 giugno

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - I futures sugli indici Usa indicano un avvio in rialzo a Wall Street, a preservare così l'intonazione positiva delle ultime sedute.

L'agenda macroeconomica prevede alle 14,30 italiane i risultati del sondaggio della Federal Reserve di New York sulla manifattura nello stato per il mese di giugno, alla stessa ora l'aggiornamento sui prezzi dell'import e dell'export per maggio.