BORSA USA, indici in rialzo su scia borse internazionali

NEW YORK, 14 giugno (Reuters) - Wall Street scambia in positivo a poco più di un'ora dall'apertura, seguendo l'intonazione del mercati internazionali la cui attenzione si sposta dalla questione del debito sovrano nella zona euro alle prospettive di ripresa economica globale.

In assenza di grossi appuntamenti sul piano macroeconomico e di trimestrali nell'indice S&P 500 .SPX, è il clima generalmente ottimistico a sostenere il rialzo degli indici, in sintonia con l'andamento dei mercati delle commodities, a cominciare dal greggio che sale di oltre due dollari al barile.

Ma appaiono solidi anche industriali come Caterpillar (CAT.N: Quotazione ) a +2,6% ed energetici come Chevron (CVX.N: Quotazione ) a +1,5%.

In controtendenza le banche, soprattutto JP Morgan (JPM.N: Quotazione) e Morgan Stanley (MS.N: Quotazione), che cedono oltre l'1% sulle voci che le vedono in lizza per il ruolo di sottoscrittore principale dell'Ipo di General Motors, una scelta di prestigio ma considerata di dubbia utilità dal punto di vista finanziario.