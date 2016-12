Wall Street - Stocks to watch dell'14 giugno

NEW YORK, 14 giugno (Reuters) - I futures sugli indici Usa indicano un avvio tra il neutro e il positivo a Wall Street, a proseguire l'andamento positivo in chiusura della scorsa settimana e sulla scia dei mercati internazionali.

*AIG (AIG.N: Quotazione ) - China Strategic (0235.HK: Quotazione ), uno degli acquirenti della filiale di Taiwan del gruppo assicurativo americano, potrebbe essere disposta a rimandare la scadenza per l'accordo in stallo da 2,2 miliardi di dollari se necessario, anche se l'executive del gruppo cinese ha detto oggi che vorrebbe arrivare a una conclusione il prima possibile.

*AVI BIOPHARMA AVII.O - Il titolo del gruppo di biotecnologie potrebbe crescere significativamente nei prossimi 12 mesi se continueranno i risultati positivi dei test su alcuni prodotti-chiave come il farmaco per il trattamento dell'influenza suina, scriveva ieri la pubblicazione economica Barron's.

*MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) e JPMORGAN (JPM.N: Quotazione) - Le due banche sono i probabili sottoscrittori principali dell'Ipo di General Motors [GM.UL], riferiva venerdì una fonte, sebbene il ruolo venga considerato più importante per il prestigio che per il ricavo economico. L'Ipo potrebbe valere tra i 10 e i 20 miliardi di dollari, dice una persona informata sull'operazione. *ROSETTA RESOURCES ROSE.O - Il titolo potrebbe salire di oltre il 20% nei prossimi 12 mesi, ha detto alla rivista Barron's un manager di hedge fund. Il gruppo energetico ha un solido cashflow e stato patrimoniale, sottolinea il giornale. *TRICO MARINE SERVICES TRMA.O - Il fornitore di servizi all'industria petrolifera, gravato da un debito pesante, potrebbe fare domanda di ammissione alle procedure concorsuali se non riuscisse a pagare il prestito convertibile in scadenza il 17 giugno prossimo nonostante l'accordo sulla modifica dei termini, secondo i documenti presentati alle autorità di mercato.