BORSA USA, Dow e S&P deboli su dati vendite,Nasdaq bene con tech

Per la prima volta dopo otto mesi le vendite al dettaglio americane hanno registrato per il mese di maggio un calo, che si è attestato all'1,2%, mentre gli economisti si attendevano un rialzo dello 0,2%. Il dato alimenta le perplessità sulla forza dei consumi Usa nel sostenere la ripresa economica e in borsa si riflette in una discesa di un punto percentuale circa dell'indice S&P retail .RLX.