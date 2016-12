BORSA USA intorno a parità dopo dati macro contrastanti

"E' un buon dato che può rassicurare dopo le vendite al dettaglio, che sono state particolarmente deboli", commenta Nigel Gault di IHS Global Insight a Lexington, Massachusetts. "Dopo quel dato, la prima domanda che tutti si sono posti è stata se i consumatori si stanno tirando indietro in maniera rilevante. In base al sondaggio (dell'Università del Michigan) la risposta è che non lo stanno facendo, almeno non in modo rilevante".