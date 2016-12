BORSA USA debole su preoccupazioni zona euro, male Nasdaq

Il numero uno della Fed ha detto che l'economia americana sembra possedere un sufficiente slancio per evitare una recessione a 'doppio minimo', mentre i leader europei sono impegnati a garantire la sopravvivenza dell'euro e a disporre di risorse sufficienti per soddisfare gli obblighi dei paesi membri fortemente indebitati.

"Quello che sta accadendo qui è che le preoccupazioni in Europa tendono a essere il primo pensiero per gli operatori e gli investitori. E' la prima cosa in mente, non la seconda o la terza, e quindi non c'è nulla di positivo che possa bilanciare questo pensiero", ha detto Richard Sparks, analista senior di Schaeffer's Investment Research a Cincinnati nell'Ohio.