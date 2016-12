Wall Street - Stocks to watch dell'8 giugno

NEW YORK, 8 giugno (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono positivi anche se hanno ridotto i guadagani nel corso della mattinata frenati dai continui timori legati al debito della zona euro. Preoccupazioni che stanno pesando sull'andamento delle borse europee.

I problemi dell'eurozona rischiano quindi di mettere in ombra i positivi commenti del presidente della Fed. Ben Bernanke ritiene che l'economia Usa sia in grado di evitare una doppia caduta in recessione, grazie alla spesa dei consumatori e delle imprese che si sta rafforzando.

Alle 14 italiane il derivato S&P 500 SPc1 sale dello 0,32%, quello sul Dow Jones DJc1 dello 0,26%, il futures sul Nasdaq NDc1 dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* JPMORGAN CHASE & Co (JPM.N: Quotazione) potrebbe subire una perdita di 250 milioni di dollari nel trimestre in corso a causa delle sofferenze legate ai prezzi del carbone, scrive il New York Post.

* APPLE (AAPL.O: Quotazione) ha presentato ieri un nuovo modello di iPhone che verrà messo in vendita quest'anno. A Francoforte le azioni Apple (AAPL.F: Quotazione) cedono lo 0,75%.

* L'assicuratore di bond AMBAC FINANCIAL GROUP ABK.N ha raggiunto un accordo con le controparti per mettere fine alla rimanente esposizione per 16,4 miliardi di dollari nei confronti di una classe di strumenti di debito strutturato.