BORSA USA, Dow e S&P in lieve rialzo, Nasdaq negativo

NEW YORK, 7 giugno (Reuters) - Gli indici Dow e S&P 500 sono in lieve rialzo, mentre il Nasdaq perde terreno, ancora dopo i dati deludenti sull'occupazione di maggio.

Finanziari in ribasso con Bank of America Corp (BAC.N: Quotazione) (-1,8%) tra i peggiori dell'indice Dow Jones. La controllata Countrywide Financial Corp ha concordato un pagamento di 108 milioni di dollari al governo in seguito alle accuse di aver ingannato i consumatori.