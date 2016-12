Wall Street - Stocks to watch del 7 giugno

NEW YORK, 7 giugno (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono in leggero rialzo grazie ai dati macro tedeschi solidi che aiutano ad allontanare le preoccupazioni per l'economia europea.

Nella mattina i timori per un allargamento della crisi greca avevano tenuto gli indici sotto pressione. In Germania gli ordinativi del settore manifatturiero tedesco hanno mostrato ad aprile un balzo congiunturale del 2,8% a fronte di stime per un rialzo limitato allo 0,2%.

Gli operatori guardano anche all'indice S&P che sembra pronto a rimbalzare su un livello tecnico dopo le forti vendite di venerdì e in assenza, per oggi, di notizie sul fronte dei risultati societari.

"Venerdì siamo stati massacrati, stiamo cercando un po' di stabilità", dice Andre Bakhos, di Lek Securities a New York. "Ci sono pochi casi su cui lavorare. Siamo seduti sul supporto, gli investitori potrebbero fare quindi qualche acquisto".

Alle 14,20 italiane il derivato S&P 500 SPc1 sale dello 0,33%, quello sul Dow DJc1 dello 0,01%, il future sul Nasdaq NDc1 dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* OCEANEERING INTERNATIONAL (OII.N: Quotazione) ha tagliato le previsioni di utile, a causa della decisione del governo Usa di fermare le trivellazioni in acque profonde nel Golfo del Messico per sei mesi. La società attende utile tra 2,80 e 3,10 dollari per azione, rispetto a 3,25-3,55 precedenti.