BORSA USA amplia calo, indice Dow Jones scende sotto 10.000

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street amplia le perdite e l'indice Dow Jones .DJI scende brevemente sotto quota 10.000 punti.

Pesano sui listini i dati sotto le attese degli occupati non agricoli a maggio e i timori che in Europa si apra una nuova crisi del debito, questa volta con epicentro in Ungheria.