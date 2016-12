BORSA USA in ribasso, pesano timori Europa, dati occupazione

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in ribasso dopo i dati macro Usa sull'occupazione più deboli delle previsioni, che fanno sorgere timori sulla forza della ripresa economica.

"Questo dato evidenzia che l'economia non è in grado di generare un aumento dell'occupazione e questo fa sorgere dubbi sulla sostenibilità della ripresa", dice Joseph Battipaglia, strategist di Stifel Nicolaus a Yardley, in Pennsylvania.