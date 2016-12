BORSA USA ancora in rialzo su dati vendite case, bene energetici

NEW YORK, 2 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street continuano a salire dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite di case esistenti.

Ad aprile, infatti, le vendite sono aumentate sopra le attese, del 6%, beneficiando ancora degli incentivi fiscali per l'acquisto di nuove proprietà. L'indice del Dow Jones che riunisce i titoli dei costruttori sale del 2,12%.

Fra i titoli in evidenza, Aig (AIG.N: Quotazione ) corre dopo che la compagnia assicurativa Prudential (PRU.L: Quotazione ) ha abbandonato il progetto di acquisto degli asset asiatici del gruppo americano.

Bene Monsanto (MON.N: Quotazione ), che sale di quasi il 3% dopo l'upgrade a "buy" e l'inserimento nella "conviction buy list" di Goldman Sachs. Il colosso Usa ha inoltre annunciato la cessione a Dow Chemical (DOW.N: Quotazione ), a sua volta positiva, della licenza per l'erbicida Roundup Ready 2 Yield FORD (F.N: Quotazione ) balza del 3% dopo aver annunciato un aumento del 23% delle vendite a maggio, il sesto mese consecutivo di rialzi oltre il 20%.

In spolvero AMGEN (AMGN.O: Quotazione) dopo che la Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco Prolia.