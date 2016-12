BORSA USA recupera e muove vicino a parità,pesano gli energetici

NEW YORK, 1 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono attorno alla parità, con il Dow Jones che si distingue e viaggia in leggero rialzo.

Il mercato azionario Usa aveva aperto in negativo, sui timori di una battuta d'arresto della ripresa economica mondiale, ma ha poi recuperato grazie ai dati sopra le attese dell'indice Ism manifatturiero Usa di maggio e a quelli delle spese per le costruzioni, che hanno registrato il maggior rialzo mensile degli ultimi dieci anni.

In calo il settore energetico, con l'indice del comparto che cede l'1,9% .GSPE. In particolare Halliburton Co (HAL.N: Quotazione) perde oltre l'11% dopo che Goldman Sachs l'ha tolta dalla "conviction buy list".