Wall Street - Stocks to watch del 1 giugno

NEW YORK, 1 giugno (Reuters) - I futures del mercato azionario Usa suggeriscono un avvio in deciso calo di Wall Street all'indomani della festività del Memorial day.

Continua inoltre a preoccupare gli investitori la crisi del debito che ha colpito la zona euro, soprattutto dopo che Fitch venerdì ha tagliato il rating della Spagna e dopo che ieri la Bce ha previsto nuove potenziali svalutazioni per le banche per 239 miliardi di dollari.

Sul fronte macroeconomico sono attesi oggi i dati delle spese per le costruzioni ad aprile, attese piatte, e dell'Ism manifatturiero di maggio, previsto in calo. Non sono in calendario invece trimestrali rilevanti.