Wall Street - Stocks to watch del 28 maggio

NEW YORK, 28 maggio (Reuters) - I futures della borsa Usa sono in rialzo a pochi minuti dalla campanella di Wall Street mentre il dato record dell'attività economica a New York City viene rinforzato anche dall'indice delle prospettive a sei mesi in rialzo.

In compenso tra i dati della prima mattina la spesa al consumo di aprile è risultata a sorpresa piatta. A metà pomeriggio si guarderà al Pmi di Chicago, la cui lettura è vista in discesa a 62 dal 63,8 di aprile e al survey Reuters/University of Michigan sul consumer sentiment, visto a 73,3 in lieve rialzo dal precedente 72,2.

Tra i titoli in evidenza spicca APPLE (AAPL.O: Quotazione): mentre gli europei sono in coda per l'iPad, BofA Merrill alza il target del gruppo a 325 dollari da 300 e il titolo sale del 2% preborsa.

Alle 15,05 italiane il derivato S&P 500 SPc1 sale di 2,5 punti, quello del Dow DJc1 a +4 e il future Nasdaq 100 NDc1 +0,25.

Lunedì il mercato è in vacanza per il Memorial Day.

*BOEING (BA.N: Quotazione) si è visto approvato un progetto di legge che potrebbe aiutarla nella gara multimiliardaria con l'europea EADS EAD.PA per il velivolo da rifornimento all'aeronautica Usa.

*GUESS (GES.N: Quotazione) ha perso quasi il 6% preborsa dopo previsioni sul seconto trimestre sotto le stime.