BORSA USA mantiene rialzo,sostenuta da smentita Cina e Microsoft

NEW YORK, 27 maggio (Reuters) - La borsa Usa si mantiene in deciso rialzo, sostenuta dalla smentita della Cina delle indiscrezioni stampa in merito a una revisione della sua esposizione ai bond sovrani della zona euro.

"Il fatto che la Cina non venda i titoli di Stato suggerisce che, mentre continueremo ancora a sentir parlare dei problemi della regione, la crisi è passata", spiega Paul Kasriel, vicepresidente di Northern Trust in Chicago. "Le persone stanno iniziando a realizzare che la ripresa globale non dipende da Grecia, Portogallo e Spagna".

Un sostegno ai mercati è arrivato anche da Microsoft (MSFT.O: Quotazione), che sale di circa il 4,2% dopo l'upgrade di FBR Capital Markets a "outperform," motivandolo con il miglioramento dei fondamentali e la recente underperformance del titolo.

I dati che hanno evidenziato una crescita economica nel primo trimestre più lenta del previsto non hanno trattenuto gli investitori dall'andare a caccia di buone occasioni d'acquisto dopo i recenti cali.

Intorno alle 19,25 italiane il Dow Jones .DJI sale del 2,16%, lo Standard & Poor's 500 .SPX del 2,41% e il Nasdaq .IXIC del 2,87%.

Il settore energetico è tra i migliori, con l'S&P energy index .GSPE in salita del 3%, dopo le recenti perdite. Beneficia del recupero delle quotazioni del greggio Usa, risalito sopra i 74 dollari al barile, soprattutto Chevron (CVX.N: Quotazione), che avanza del 2,7% circa.

Pfizer (PFE.N: Quotazione) avanza del 2% dopo l'annuncio che il gruppo farmaceutico fermerà il reclutamento di pazienti per il trial clinico del suo farmaco cardiaco Inspra in quanto lo studio ha raggiunto in anticipo il principale obiettivo di efficacia.

Costco Wholesale (COST.O: Quotazione) e Tiffany & Co (TIF.N: Quotazione) salgono rispettivamente del 4,5% e del 5,2% dopo aver annunciato la realizzazione di utili trimestrali migliori delle attese. Tiffany ha inoltre alzato le previsioni sull'intero anno.