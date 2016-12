BORSA USA balza dopo commenti Cina, indici salgono oltre 2%

Pfizer (PFE.N: Quotazione ) avanza del 2% dopo l'annuncio che il gruppo farmaceutico fermerà il reclutamento di pazienti per il trial clinico del suo farmaco cardiaco Inspra in quanto lo studio ha raggiunto in anticipo il principale obiettivo di efficacia.

Prima dell'avvio della seduta odierna - con i futures in forte rialzo - il New York Stock Exchange aveva richiesto l'applicazione della cosiddetta "regola 48", come già fatto in alcune delle scorse sedute, per facilitare le contrattazioni in apertura delle negoziazioni cash in un contesto di possibile forte volatilità.