Wall Street - Stocks to watch del 27 maggio

NEW YORK, 27 maggio (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa suggeriscono un avvio di Wall Street in deciso rialzo, sulla scia della smentita della banca centrale cinese delle indiscrezioni stampa secondo cui Pechino avrebbe puntato a ridurre i propri investimenti sui debiti sovrani della zona euro.

A tranquillizzare gli investitori hanno contribuito anche le dichiarazioni del ministro dell'Economia portoghese sugli sforzi per mettere in ordine i conti pubblici e l'approvazione del parlamento spagnolo delle misura di austerità.

Sul fronte macroeconomico è attesa per oggi la seconda lettura del Pil Usa del primo trimestre, che un sondaggio Reuters prevede a +3,4%. In programma oggi anche i dati sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e quelli dell'indice Midwest di aprile.

* LEHMAN BROTHERS HOLDINGS LEHMQ.PK ha citato in giudizio JP MORGAN (JPM.N: Quotazione), accusando la banca di aver illegalmente estorto miliardi di dollari di asset nelle settimane precedenti al fallimento. Secondo Lehman, JP Morgan ha usato le informazioni privilegiate in suo possesso sulla crisi dell'istituto per farsi dare 8,6 miliardi di dollari di garanzie collaterali. JP Morgan avrebbe minacciato di togliere a Lehman i servizi di clearing a meno che non avesse corrisposto un importo di collaterale più alto di quello normalmente richiesto. Continua...