BORSA USA rimbalza dopo recenti cali, bene Caterpillar, Citi

NEW YORK, 26 maggio (Reuters) - La caccia ai titoli a buon mercato unita al dato sulle vendite di case in aprile ai massimi di due anni tiene vivo l'azionario americano.

"Dal punto di vista dei fondamentali ci sono ancora problemi. Ma dal punto di vista tecnico siamo in ipervenduto", spiega infatti Alan B. Lancz di Lancz & Associates. "Non c'è grande entusiasmo negli acquisti ma ci sono speranze che i recenti minimi non saranno rotti", aggiunge.