Wall Street - Stocks to watch del 26 maggio

Sul fronte macroeconomico gli investitori attendono per le 14,30 italiane i dati sugli ordinativi mensili di beni durevoli e per le 16,00 quelli sulle vendite di nuove case.

Per il governatore della Fed Ben Bernanke, le attese sull'inflazione Usa sono stabili e la Fed non vede ragione di modificare le proprie posizioni sull'andamento dei prezzi.

Il segretario del Tesoro Timothy Geithner sarà in Europa oggi, per sostenere la causa di un'azione congiunta e coordinata nell'affrontare la crisi del debito sovrano, una posizione che viene interpretata come critica implicita alle iniziative unilaterali tedesche in materia. Scarsa l'agenda delle trimestrali, che tra le società dell'S&P 500 vede solamente NetApp (NTAP.O: Quotazione) all'appuntamento con i risultati del quarto trimestre fiscale.