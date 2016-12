BORSA USA mista, bene Nasdaq, balzano Citigroup, Apple

L'indice dei tecnologici beneficia dei positivi commenti di JP Morgan su alcune bluechip del settore, in particolare Apple (AAPL.O: Quotazione ) entrata nelle "best ideas" del broker con un target price che viene alzato di 35 dollari a 310.

"Navighiamo in mari sconosciuti per ciò che riguarda quanto accade in Europa. Per questo il mercato resterà volatile con i trader che tentano di interpretare cosa sta accadendo", spiega Eric Kuby di North Star Investment Management.