Wall Street - Stocks to watch del 24 maggio

NEW YORK, 24 maggio (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa segnalano un avvio negativo, fisiologico dopo il rally della vigilia.

Wall Street è stata infatti protagonista di rialzi per tre sedute consecutive con gli investitori che hanno acquistato i titoli più penalizzati, banche comprese, sulla scommessa che il conto della nuova regolamentazione del sistema finanziario non sarà così salato come temuto all'inizio.