BORSA USA incerta tra fervore M&A, delusione indice Fed New York

NEW YORK, 17 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street appaiono incerti nei primi scambi della mattinata newyorchese, sottolineando le incertezze di un mercato stretto fra l'incapacità di archiviare i rischi legati alla crisi del debito e la voglia di riprendere il sentiero di crescita interrotto poche settimane fa.

Nella giornata odierna a fomentare i dubbi si aggiunge la contrapposizione fra il fervore generato da una serie di acquisizioni e la delusione provocata dai dati sull'attività industriale nello stato di New York. L'effetto congiunto indebolisce gli indici, che faticano comunque a trovare direzionalità.

"Fusioni e acquisizioni di solito danno la carica il lunedì, e sul finire della scorsa settimana c'è stato movimento in tal senso", dice Peter Jankovskis, co-Cio di OakBrook Investments nell'Illinois. "Fino a che i titoli dei giornali non strillano sui disordini in Grecia o disaccordi su cosa succede nell'Unione monetaria, la gente ha una possibilità di tornare a concentrarsi sulla ripresa qui negli Usa".