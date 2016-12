BORSA USA in forte calo su euro-debito, riforma carte credito

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in deciso calo a poche ore dall'apertura, con ribassi nell'ordine dei due punti percentuali. Pesano sui mercati Usa i dubbi e le incertezze che aleggiano sulle economie europee, già colpite dal bubbone del debito greco e ora afflitte dalla prospettiva di una crescita anemica a causa del periodo di forzata austerità che dovrà riportare ordine nei conti pubblici all'interno della zona euro.

"Gli aiuti hanno calmato i nervi per qualche giorno, ma ora abbiano guardato sotto il cerotto e non siamo sicuri che la ferita stia guarendo", gli ha fatto eco Chip Hanlon, presidente di Delta Global Advisors in California. "La paura è che la crisi attuale si trasformi in qualcosa di più ampio che abbia un impatto su di noi, da questo lato dell'oceano".