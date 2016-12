Borsa Usa poco mossa, non entusiasmano dati su occupazione

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - L'azionario appare pressoché piatto a Wall Street, all'indomani della migliore serie di tre giorni in dieci mesi. Il mercato è poco entusiasta di dati sul mercato del lavoro che sottolineano le difficoltà sul fronte occupazionale e affievoliscono l'ottimismo nato intorno all'attività su quello di fusioni e acquisizioni.

Il numero di lavoratori che hanno presentato nuove richieste per sussidi di disoccupazione è sceso di 4.000 unità a 444.000, rispetto ai 448.000 della settimana precedente. Le attese erano per un calo a 440.000 unità, dal dato preliminare di 444.000 per la settimana antetiore.