Borsa Usa sale, bene industriali e tech su sollievo zona euro

NEW YORK, 12 maggio (Reuters) - Wall Street scambia in rialzo nelle prime ore di seduta, sostenuta dalla corsa dei titoli industriali particolarmente tonici grazie al volgere delle attese verso uno scenario economico più favorevole.

Aiutano il sentiment degli investitori sia il perdurante effetto positivo del piano anti-default messo a punto per i membri più traballanti della zona euro, sia la favorevole accoglienza delle misure di austerità decise dalla Spagna per prevenire il rischio di un nuovo caso-Grecia.

"Le cose in Europa hanno un aspetto molto migliore di quanto non accadesse due settimane fa, e questo aiuta il commercio internazionale e i settori multinazionali come tecnologia e industria", ha detto Douglas Peta, market strategist indipendente a New York.