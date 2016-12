Wall Street - Stocks to watch del 12 maggio

NEW YORK, 12 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnano moderati rialzi, lasciando prevedere un avvio cautamente positivo a New York.

* AIG (AIG.N: Quotazione ) sta trattando con Prudential (PRU.L: Quotazione ) per ristrutturare un accordo da 35,5 miliardi di dollari per la vendita della propria filiale asiatica sul ramo vita all'assicuratore britannico, secondo fonti vicine alla vicenda.

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione ) - Il ramo investimenti della banca è nelle fasi finali della trattativa per rilevare la quota da 1,05 miliardi di dollari di Axa (AXAF.PA: Quotazione ) in Taikang Life, quarto assicuratore cinese, secondo fonti vicine all'operazione.

* WALT DISNEY (DIS.N: Quotazione) - Ascolti e ricavi in calo e costi in aumento per la controllata televisiva Abc fanno sì che gli analisti siano delusi dalla divisione media, la più importante per fatturato e utili. Nonostante il gruppo superi complessivamente le stime dei risultati per il secondo trimestre fiscale, grazie anche al successo di "Alice nel paese delle meraviglie", il titolo cede quindi oltre il 2% nel pre-borsa. Continua...