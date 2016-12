BORSA USA in rialzo con biotech e Apple, giù Bny Mellon

NEW YORK, 11 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, sostenuti dal settore biotecnologico.

La tonicità del biotech consente al listino di New York di superare le prese di beneficio scattate in apertura dopo il rally di ieri.

Biotecnologici a parte, il Nasdaq vede Apple (AAPL.O: Quotazione ) avanzare di oltre due punti percentuali. In generale, il tech è in denaro, come testimonia il progresso di oltre l'1% realizzato da Ibm (IBM.N: Quotazione ).

Bank of New York Mellon (BK.N: Quotazione) lascia sul terreno circa un punto percentuale dopo che il procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato l'avvio di un'indagine nei confronti di una divisione della banca e di due ex manager, accusati di aver nascosto ai clienti di aver investito nella società di Bernard Madoff.