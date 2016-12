Wall Street - Stocks to watch dell'11 maggio

NEW YORK, 11 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Dopo la corsa di ieri, frutto del piano da mille miliardi di dollari dell'Unione Europea per affrontare le situazioni di emergenza, gli investitori sembrano intenzionati a prendere fiato.

L'agenda macroeconomica prevede le scorte all'ingrosso di marzo, viste crescere dello 0,5%, e le vendite all'ingrosso sempre di marzo, stimate in rialzo dell'1%.

In Senato è previsto il voto su due emendamenti chiave sul progetto di riforma del sistema finanziario Usa; in particolare, l'attesa è che vengano approvati nuovi limiti alla vigilanza della Federal Reserve. Un altro emendamento, che imporrebbe al governo di recedere dal controllo di FANNIE MAE FNM.N e FREDDIE MAC FRE.N nel giro di due anni, non dovrebbe passare.