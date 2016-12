Wall Street - Stocks to watch del 10 maggio

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in forte rialzo, indicando un probabile rimbalzo della borsa americana sulla scia di quello messo a segno stamane dalle piazze europee. Anche New York dovrebbe così premiare i colloqui-maratona che nel weekend hanno portato all'accordo fra Ue, banche centrali e Fmi su un intervento deciso a porre fine al panico sulla crisi del debito greco.